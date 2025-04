Il Chelsea rischia l'esclusione dalle coppe europee

Guai in vista per il Chelsea che ha violato il Fair Play Finanziario della UEFA. Secondo quanto rivela il Times, il club londinese potrebbe essere escluso dalle competizioni europee. Le normative UEFA prevedono un limite di perdita triennale di 200 milioni di euro e il Chelsea, se non si considera la vendita della squadra femminile, avrebbe una perdita di 358 milioni di euro, con uno sforamento totale di 158 milioni. Secondo il quotidiano, Il Chelsea sta negoziando un accordo che probabilmente comporterà il pagamento di una sanzione finanziaria e l'accettazione di un piano di spesa per le prossime tre stagioni. Tale piano potrebbe includere la minaccia di sanzioni più severe, come l'esclusione dalle competizioni europee per una stagione, se venissero nuovamente superati i limiti".