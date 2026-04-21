Coni, Stella d'oro a Zola: "Per me grande onore"

Gianfranco Zola, ex campione della Nazionale e oggi vicepresidente vicario della Lega Pro, ha ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo nel corso del Consiglio Nazionale del Coni. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, in una cerimonia che ha celebrato il suo percorso da protagonista del calcio italiano e il suo impegno dirigenziale. "Per me è un grande onore, non posso che ringraziare tutti", ha dichiarato Zola al momento della consegna. L'ex fantasista ha voluto sottolineare anche il ruolo avuto nell'attuale esperienza in Lega Pro: "Ringrazio in primis Marani che mi chiese se volessi partecipare a questa esperienza. È stata una bellissima avventura fino ad ora". Accanto a Zola era presente anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani, che ha evidenziato il valore del riconoscimento e il ruolo dell'ex giocatore nel progetto di riforma del calcio di base e professionistico. "Siamo felicissimi di questo riconoscimento, quello che Gianfranco ha dato è un contributo incredibile al mondo del calcio", ha affermato Marani, sottolineando come il tema del talento e dei giovani sia oggi centrale nel dibattito sportivo italiano. "In questi tempi il calcio si interroga su talento, futuro e giovani, lui da tre anni è impegnato nella riforma Zola". Il riferimento è al percorso di rinnovamento promosso in Lega Pro, incentrato sulla sostenibilità dei club e sulla valorizzazione dei giovani calciatori, considerato uno dei pilastri del sistema calcistico italiano.