Coni, Stella d'oro a Zola: "Per me grande onore"

21 Apr 2026 - 21:54

Gianfranco Zola, ex campione della Nazionale e oggi vicepresidente vicario della Lega Pro, ha ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo nel corso del Consiglio Nazionale del Coni. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, in una cerimonia che ha celebrato il suo percorso da protagonista del calcio italiano e il suo impegno dirigenziale. "Per me è un grande onore, non posso che ringraziare tutti", ha dichiarato Zola al momento della consegna. L'ex fantasista ha voluto sottolineare anche il ruolo avuto nell'attuale esperienza in Lega Pro: "Ringrazio in primis Marani che mi chiese se volessi partecipare a questa esperienza. È stata una bellissima avventura fino ad ora". Accanto a Zola era presente anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani, che ha evidenziato il valore del riconoscimento e il ruolo dell'ex giocatore nel progetto di riforma del calcio di base e professionistico. "Siamo felicissimi di questo riconoscimento, quello che Gianfranco ha dato è un contributo incredibile al mondo del calcio", ha affermato Marani, sottolineando come il tema del talento e dei giovani sia oggi centrale nel dibattito sportivo italiano. "In questi tempi il calcio si interroga su talento, futuro e giovani, lui da tre anni è impegnato nella riforma Zola". Il riferimento è al percorso di rinnovamento promosso in Lega Pro, incentrato sulla sostenibilità dei club e sulla valorizzazione dei giovani calciatori, considerato uno dei pilastri del sistema calcistico italiano.

A margine dell'evento, Marani ha anche incontrato a Roma Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, entrambi indicati come possibili candidati alla presidenza della Figc. Secondo quanto riferito dalla Lega Pro, i colloqui si sono svolti in un clima "cordiale e costruttivo", con un confronto sui principali temi del futuro del calcio italiano. Nel corso degli incontri, Marani ha illustrato le posizioni della Lega Serie C, ribadendo l'importanza della cosiddetta "riforma Zola" come strumento centrale per garantire sostenibilità economica, sviluppo del sistema e crescita dei giovani talenti italiani. "I dialoghi odierni hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale", si legge nella nota. Il riconoscimento a Zola e il dibattito sulle riforme si inseriscono così in un momento di intensa riflessione sul futuro del calcio italiano, tra governance, sostenibilità e sviluppo dei settori giovanili. 

Ultimi video

02:24
DICH ZACCAGNI PRE ATALANTA DICH

Zaccagni: "Con l'Atalanta partita fondamentale, vale una stagione"

01:06
Sucic: "Sono molto felice"

Sucic: "Sono molto felice"

02:30
Thuram e Calhanoglu festeggiano: "Emozione fantastica"

Thuram e Calhanoglu festeggiano: "Emozione fantastica"

01:47:59
Inter-Como: partita integrale

Inter-Como: partita integrale

01:33
89' | Gol di Sucic (Inter-Como 3-2)

Sucic la ribalta allo scadere: Inter-Como 3-2

01:34
86' | Gol di Calhanoglu (Inter-Como 2-2)

Ancora Calhanoglu, è pareggio: Inter-Como 2-2

01:24
69' | Gol di Calhanoglu (Inter-Como 1-2)

Calhanoglu la riapre: Inter-Como 1-2

01:35
48' | Gol di Da Cunha (Inter-Como 0-2)

Errore di Zielinski, Da Cunha raddoppia: Inter-Como 0-2

00:15
Pio Esposito interista vero: canta l'inno

Pio Esposito interista vero: canta l'inno

24:56
Palladino: "Questa per noi è La Partita!"

Palladino: "Questa per noi è La Partita!"

01:16
31' | Gol di Baturina (Inter-Como 0-1)

Dimarco bruciato, Baturina la sblocca: Inter-Como 0-1

02:14
Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

01:22
Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

16:56
Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

02:24
Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

02:24
DICH ZACCAGNI PRE ATALANTA DICH

Zaccagni: "Con l'Atalanta partita fondamentale, vale una stagione"

I più visti di Calcio

DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Inter-Sampdoria del 2005
22:59
Inter-Como come la pazza Inter contro la Sampdoria: da 0-2 a 3-2
21:54
Coni, Stella d'oro a Zola: "Per me grande onore"
21:11
Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter
21:05
Inter: niente Como per de Vrij, forte contusione al torace
20:05
Clamoroso in Coppa d'Olanda: l'arbitro Makkelie risponde al cellulare durante la finale