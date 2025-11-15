Al greco Christos Mouzakitis il premio Golden BoyWeb

Il centrocampista dell'Olympiakos Christos Mouzakitis è il vincitore dell'edizione 2025 del Golden Boy Web, il premio che da otto anni viene assegnato dai tifosi e dagli appassionati di tutto il mondo al miglior giocatore Under 21 di un club europeo. Con quasi 473.000 voti (che rappresentano il 39% del totale), il classe 2006 ha chiuso davanti a Kenan Yildiz (31,8%), che aveva vinto nel 2024, e Jan-Carlo Simic, escluso dalla corsa negli ultimi due step, ossia da quando veste la maglia dell'Al-Ittihad, ma partito molto forte tanto da ottenere con il 13,10% dei voti. Si chiude così un'altra cavalcata di grande successo che ha portato a un totale di oltre 1.200.000 voti raccolti sul sito tuttosport.com: un percorso iniziato a giugno che Mouzakitis ha comandato sin dalle prime battute riuscendo poi, passo dopo passo, a difendersi dagli 'attacchi' degli altri pretendenti.