Calcio, Protti: "La malattia è un avversario sleale, non mi aspettavo quest'ondata di affetto"

E ora c'è qualcuno in cui si rivede in Serie A? "Un giornalista di Bari quando è arrivato Lautaro all’Inter, dopo qualche partita, mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: 'Igor, io guardo Lautaro e mi sembra di vedere te'. L’ha detto una persona che stimo e io la riporto soltanto. Questo Igor fatto così nasce dall’educazione che ho avuto in famiglia, in particolare da mio padre. Quando avevo 11 anni volevo il pallone di Argentina ’78 e il mio babbo per farmelo avere mi ha portato in cantiere, lui era muratore. Mi ha fatto vedere come si lavorava lì e cosa significava guadagnare qualcosa per comprare quel pallone. Dopo una settimana di lavoro ho ringraziato mio papà e gli ho detto che non lo volevo più. Ho capito quanta fatica ci poteva essere dietro quel Tango".