Igor Protti: "Ho paura del futuro. Parto da 3-0 per il tumore, ma voglio rimontare"

Tra le cose che, sicuramente, mettono più a dura prova Protti c'è sicuramente lo stato d'animo dei suoi cari: "Quando guardo le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, e vedo nei loro occhi la sofferenza. Ecco, sapere che posso far soffrire queste persone è il mio cruccio maggiore". Soprattutto perché lo Zar ammette di avere paura del futuro: "Ho paura e non ho nessun problema ad ammetterlo. La paura è un sentimento naturale, ti aiuta nella sopravvivenza. È vero, magari da fuori mi hanno sempre visto come un guerriero indistruttibile, ma sono un uomo e ho sempre avuto le mie debolezze. Anche quando ero calciatore: perché c'era il timore, la paura di non riuscire a soddisfare le aspettative. Questa però è una paura diversa". E poi aggiunge: "Paura di guardare al futuro. Mi sentivo immortale. Ho passato giornate intere pensando al futuro, senza goder- mi il presente. Poi un giorno ti dicono che sei malato e d'improvviso questo futuro cosa diventa? Niente. Perché non sai se ci sarà ed eventualmente non sai per quanto ci sarà".