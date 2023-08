È morto Idris Sanneh, giornalista e grande tifoso della Juventus

il lutto

Aveva 72 anni e da tempo era ricoverato in ospedale a Brescia. Divenne famoso grazie a 'Quelli che il calcio'

Addio a Idris Sanneh, giornalista e grande tifoso della Juventus



1 di 3 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Idris, il personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juventus, è morto a Brescia dove era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole (in provincia di Brescia). Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio.

La carriera di Idris era iniziata nelle discoteche e nelle radio bresciane, lo sbarco in tv è a Tele Vù Cumprà per un'emittente locale. Nel 1977 aveva condotto "Idris Show" prima vera esperienza come giornalista sportivo, mentre nel 1989 aveva vinto "Star 90", programma di nuovi talenti mandato in onda da Canale 5. In seguito la notorietà grazie alla partecipazione come opinionista juventino a Quelli che il Calcio e in seguito anche all'Isola dei Famosi.