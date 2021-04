Icardi, che combini? Rimosso da instagram il post choc su Wanda Nara

IL PROVVEDIMENTO

Il centravanti del Psg aveva definito la moglie "mi perra" cioè "mia cagna"

Una brutta figura, comunque la si voglia vedere, con tanto di immancabile bufera social e intervento successivo di Instagram a cancellare il post incriminato. Stiamo parlando della foto postata due giorni fa da Mauro Icardi in compagnia del suo cane e della moglie Wanda Nara accompagnata da una didascalia decisamente malriuscita e offensiva, al di là dei "problemi" o meno di traduzione: "mi perro y mi perra", ha scritto il centravanti del Psg, una frase che tradotta in italiano significa "il mio cane e la mia cagna". Di certo le intenzioni Maurito erano differenti, sicuramente non c'era alcuna volontà di offendere la compagna pubblicamente, però il risultato è stato differente, dapprima è arrivata la replica piccata della moglie ("come sei divertente") dopo di che si è scatenata una bagarre social dai contenuti facilmente immaginabili.

ll post di Icardi, giudicato inappropriato da Instagram è stato quindi rimosso e a darne notizia è stato lo stesso giocatore che ha postato una nuova "storia" nella quale ha riprodotto il provvedimento a suo carico e menzionato anche Wanda Nara taggandola con due emoticon.

Un tentativo, forse, per ricucire. O magari invece no, semplicemente perché non ce n'è necessità. Questioni di coppia, affari loro. Di certo, però, un po' più di accortezza e signorilità (anche in epoca social) non farebbero male.