Ibra saluta ringraziando Raiola. Ma si dimentica l'Inter...

Zlatan Ibrahimovic ha ufficializzato nuovamente il proprio ritiro: "La corsa è finita, è stato un viaggio fantastico". Così lo svedese ha salutato i propri tifosi su Facebook con un post che ha ripercorso in poche righe la propria carriera dal Malmoe all'ultimo successo col Milan: "L'eredità che lascio alle spalle siano tutti i nuovi Zlatan ispirati da me, quelli con un cuore da leone". Un saluto con una affettuosa dedica a Mino Raiola, il primo a credere in lui, ma con una dimenticanza sulla parentesi in carriera con il nerazzurro dell'Inter. Un lapsus vista la presenza dell'hashtag per il club meneghino.