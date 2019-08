Zlatan Ibrahimovic ancora protagonista in Mls. L'attaccante svedese ha firmato una doppietta nel 2-2 tra i suoi Los Angeles Galaxy e i Seattle Sounders: nel primo tempo, con la sua squadra ridotta in dieci per l'espulsione di Steres, ha rimediato al vantaggio di Ruidiaz con un colpo di testa, nella ripresa ha firmato il sorpasso su rigore. All'82' uno sfortunato autogol di Skjelvik ha costretto lui e i suoi compagni ad accontentarsi del pari. Con le reti segnate nella notte italiana Ibra è salito a quota 20 gol.