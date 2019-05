I verdetti della Serie A: Tiki Taka vi dà appuntamento questa sera su Italia 1

26/05/2019

Oggi, domenica 26 maggio 2019, in seconda serata, ultimo appuntamento stagionale con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”: il programma di attualità sportiva, curato dalla redazione di SportMediaset diretta da Alberto Brandi, andrà in onda eccezionalmente su Italia 1, per dare spazio su Canale 5 agli speciali Elezioni.



Riflettori puntati sulla 38esima giornata di Serie A e sui molti verdetti che gli ultimi 90 minuti di campionato emetteranno. All’interno di Tiki Taka, come di consueto, tutti i gol e gli highlights dei match, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti e i dibattiti in studio sui temi più caldi dell’attualità calcistica.



Il tutto raccontato con la competenza, il ritmo e la simpatia di Pierluigi Pardo, affiancato dalla vulcanica Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. In studio, tra gli altri, Giampiero Mughini, Ciro Ferrara, Nicola Savino e Giammarco Tognazzi.