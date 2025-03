I tifosi entrano in gioco in EA Sports FC 25

Per la prima volta nella storia del franchise, EA SPORTS FC celebra gli incredibili "SuperFans" del calcio di tutto il mondo introducendoli in FC 25. Il fandom è una presenza fondamentale che alimenta il Gioco Più Bello del Mondo, ed EA SPORTS FC celebra questa dedizione con il lancio della campagna SuperFans: una ricerca a livello globale dei fan più appassionati da immortalare nel gioco, inseriti sugli spalti virtuali dello stadio del loro club. Il primo gruppo di SuperFans guiderà l’impegno di EA SPORTS FC per connettere i giocatori più vicini ai loro club nel gioco. EA SPORTS FC ha collaborato con i quattro club elencati di seguito, rinomati per le loro incredibili fanbase, per selezionare personalmente i fan con storie uniche che hanno la mentalità "Per il Club" e definiscono cosa significa essere un SuperFan.