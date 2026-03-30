I tifosi della Premier dicono no al Var: oltre il 75% contrario

Quasi 8.000 tifosi inglesi, poco più della metà dei quali assiste a più di 15 partite casalinghe a stagione di Premier League, hanno partecipato ad un sondaggio condotto dalla Football Supporters' Association per valutare l'atteggiamento nei confronti della tecnologia. I risultati dimostrano quanto sia diventato impopolare: oltre il 97% degli intervistati si oppone all'affermazione secondo cui il Var rende più piacevole guardare le partite di calcio, mentre oltre il 90% non concorda sul fatto che abbia migliorato l'esperienza di assistere allo stadio. Alla domanda se fossero favorevoli all'uso del Var nel calcio, il 75,71% ha risposto negativamente, e oltre il 70% è contrario al fatto che abbia migliorato l'accuratezza complessiva delle decisioni arbitrali.