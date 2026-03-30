Roma, confermato l'infortunio di Wesley: out 4 settimane

30 Mar 2026 - 13:09
© afp

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Gli esami dello staff medico giallorosso hanno confermato quanto già rilevato dai colleghi brasiliani: Wesley ha subito una lesione al muscolo tendineo del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane. Una tegola davvero pesante per la Roma che in questo mese si giocherà le sue possibilità nella lotta al quarto posto. 

L'esterno brasiliano ha subito l'infortunio proprio con la Selecao di Carlo Ancelotti nell'amichevole giocata contro la Francia. Wesley era stato tra i miglior in campo prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca a 20 minuti dalla fine. 

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