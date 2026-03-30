Roma, confermato l'infortunio di Wesley: out 4 settimane

Gli esami dello staff medico giallorosso hanno confermato quanto già rilevato dai colleghi brasiliani: Wesley ha subito una lesione al muscolo tendineo del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane. Una tegola davvero pesante per la Roma che in questo mese si giocherà le sue possibilità nella lotta al quarto posto.