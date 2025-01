Hummels: "La Roma ha qualità per vincere Europa League"

"Domani è una specie di finale. Sarà una partita importante, in casa, all'Olimpico. Vediamo anche come si piazzeranno le altre in Europa League, speriamo che giocare in casa possa aiutarci". Così Mats Hummels, difensore della Roma, alla vigilia della sfida con l'Eintracht. Il centrale tedesco, poi, ribadisce come la squadra, a fine campionato, possa arrivare sopra la Lazio e vincere l'Europa League: "Queste cose le ho dette perché ho constatato in prima persona la qualità della squadra. La rosa della Roma è ampia e con calciatori che giocherebbero ovunque. Poi è chiaro che non siano obiettivi facili, ma le cose le vedo in prima persona e per questo sono positivo". Infine sul suo contratto in scadenza a giugno ha concluso: "Ho 36 anni, ci sono questioni anche a livello privato. Ci vorrà ancora tempo per prendere una decisione".