Heysel, Chiellini: "Importante ricordare affinché non succedano episodi simili"

"È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. È una giornata per ricordare chi purtroppo non c'è più, una partita che doveva essere solo uno spettacolo di calcio e che invece si ricorda come una tragedia". Queste le parole di Giorgio Chiellini a margine della presentazione, in Sala della Regina alla Camera dei Deputati, della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel', che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. "Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il calcio, lo sport in generale sia un momento di festa per migliaia di persone in presenza e milioni da lontano", aggiunge l'ex stella bianconera. "Ricordare è importante, da qui si deve sempre ripartire affinché non succedano altri purtroppo episodi del genere", ha concluso.