Hellas Verona, Zanetti: "La squadra ha dato tutto"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti ha commentato il ko interno contro il Bologna: "Ovviamente perdere non ci piace, ma la squadra ha dato tutto e ha reagito anche in 10 a difficoltà oggettive. Abbiamo concesso poche occasioni al Bologna, che di solito ne crea moltissime, poi abbiamo preso due gol su due errori. In questo periodo abbiamo speso tanto, ma siamo sempre stati squadra. Ora restiamo sul pezzo perché stiamo dimostrando di essere uniti, ma per arrivare al nostro obiettivo abbiamo bisogno dei giocatori migliori".