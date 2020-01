Hazard stronca Sarri e Conte: "Con loro perdi il piacere di giocare"

Mentre in Italia Maurizio Sarri e Antonio Conte si stanno contendendo lo scudetto alla guida di Juve e Inter, c'è chi non ha molto apprezzato il loro lavoro quando erano alla guida del Chelsea. Stiamo parlando di Eden Hazard, oggi al Real Madrid, che ha ribadito il suo pensiero, non usando parole dolci nei loro confronti. "Il nostro allenamento oggi è sempre con la palla. Il piacere di giocare, prima di tutto. I movimenti, le partitelle... quando conosci gli allenatori italiani, come me, hai molto meno piacere. È tutto più inquadrato e ripetitivo. Il piacere lo trovi vincendo. Sono stato tre anni con allenatori italiani. Riscoprire questo piacere mi fa bene", ha detto il centrocampista belga a Sport/Foot Magazine facendo il paragone con Zidane.