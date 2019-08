Eden Hazard esalta Antonio Conte e Maurizio Sarri. "Da loro ho imparato molto. Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno una cosa in comune: sono due vincenti", soiega il belga del Real Madrid in un'intervista al Corriere della Sera. Parole di elogio anche per Lukaku: E' un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni di gioco".