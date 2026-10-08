Haaland fa causa alla Norwegian Air: cosa è successo

L'iniziativa promozionale del vettore aereo ritraeva un velivolo personalizzato con la celebre coda di cavallo bionda del centravanti norvegese affiancata dall'esplicito slogan "Non siamo mai sembrati così norvegesi". Il team di legali del giocatore sostiene che l'azienda abbia sfruttato la reputazione e l'identità del bomber per fini commerciali senza alcuna autorizzazione o consenso previo.