Haaland fa causa alla Norwegian Air: cosa è successo

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha avviato un'azione legale contro la compagnia low-cost Norwegian Air Shuttle per violazione dei diritti d'immagine, a seguito di una campagna pubblicitaria diffusa durante i Mondiali 2026.
L'iniziativa promozionale del vettore aereo ritraeva un velivolo personalizzato con la celebre coda di cavallo bionda del centravanti norvegese affiancata dall'esplicito slogan "Non siamo mai sembrati così norvegesi". Il team di legali del giocatore sostiene che l'azienda abbia sfruttato la reputazione e l'identità del bomber per fini commerciali senza alcuna autorizzazione o consenso previo.
Dal canto suo, la compagnia aerea si è detta stupita dall'iniziativa giudiziaria, difendendo lo spot come un semplice omaggio ironico a supporto della propria nazionale: "Volevamo semplicemente sostenere la nostra squadra", ha espresso un portavoce del vettore, faticando a comprendere le motivazioni alla base della denuncia.