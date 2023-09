L'intervista

L'attaccante del Manchester City ha toccato molti temi in una intervista a L'Equipe, tra cui il rapporto con il tecnico spagnolo

© Getty Images Erling Haaland viene da una annata da sogno: ha vinto tutto con il Manchester City, ad appena 23 anni è uno dei calciatori più forti al mondo ed è in lizza per il Pallone d'oro. L'attaccante norvegese, però, ha fame in campo come fuori e mira sempre a nuovi obiettivi, anche complicati come vincere con la sua nazionale, che sta faticando nel girone di qualificazione a Euro 2024. Haaland ha parlato anche della sinergia con Guardiola, delle discussioni sul suo ruolo e sui suoi sogni per i prossimi anni.

Il rapporto con Guardiola

"Il rapporto con Pep è molto buono. Certo, è molto esigente nel suo lavoro, è molto diretto e onesto nei suoi discorsi. Ma questo è il suo modo di gestire. In ogni caso, per crescere e progredire, è meglio avere tutta la verità in modo molto diretto. Possiamo dirlo, a volte è brutale. Lo apprezzo perché dimostra che è totalmente coinvolto e appassionato. Non sempre è piacevole ma allo stesso tempo ti mette di fronte alla verità e so che il suo scopo è renderti un giocatore migliore."

Le sue motivazioni e il ruolo del tecnico

"Tutto parte da una base: abbi passione per quello che fai, perché altrimenti non puoi resistere nell'élite. Per questo ogni giorno sono concentrato, e questo è un bene perché Pep pretende molto. Non puoi rilassarti con un allenatore così esigente. Hai un esame ogni settimana, la partita dice se ti sei preparato bene oppure no. Fare gli esami ogni settimana è la nostra vita e qui il relax non è tollerato. La chiave è non dare priorità alle partite perché sono tutte importantissime. Non possiamo fermarci il sabato contro una squadra che è ultima in classifica solo perché il mercoledì successivo giocheremo contro il Bayern o il Real Madrid in Champions League."

La sostituzione contro il Lipsia dopo aver segnato 5 gol

"Sì, c'era molta frustrazione, certo. Forse non ce l'avrei fatta neanche, non lo sappiamo. Ma attenzione, non mi lamento affatto perché ho molto rispetto per Julián Álvarez, che mi ha sostituito e che meritava anche lui di partecipare a quella bella partita. Non sono andato a bussare alla porta di Pep arrabbiato per lamentarmi o altro. Magari avrò un'altra occasione per battere questo record, chissà..."

Il suo arrivo al Manchester City

"Arrivando qui si è visto che all'epoca si dicevano troppe cose. Si diceva che al City non avrei funzionato perché a Guardiola piaceva giocare senza numero 9 di riferimento. Ecco... Ora è stato dimostrato il contrario e sono felice perché non leggo molto la stampa ma non vivo nemmeno in una grotta, ho sentito questi commenti. Il mio modo di pensare è che non posso decidere cosa penserà la gente o cosa gli piacerà, devo conviverci. Non mi sono preoccupato. Alla fine penso di aver dimostrato alla gente che potevo lavorare e che il City poteva giocare un calcio fantastico, anche con me."

La nuova stagione a Manchester

"Sarà difficile fare meglio. Abbiamo raggiunto un triplete storico, tutti ci aspettano ancora di più, tutti vogliono ancora lottare contro di noi. L'anno scorso tutti volevano batterci in Premier League perché eravamo gli attuali campioni d'Inghilterra, ma questa stagione lo sarà ancora di più perché ora tutta l’Europa vuole buttarci giù dal nostro trono."

Nessun gol in semifinale e in finale di Champions League

"Ne avevo segnati alcuni durante la stagione, vero? L'esempio è la vittoria contro il Real Madrid, 4-0, che è forse la partita più bella della storia dei Citizens. Quel giorno ho avuto l'opportunità di segnare due o tre gol, ma Thibaut Courtois ha giocato una delle partite della sua vita. Sapete, non si tratta solo di segnare gol. La cosa principale è che abbiamo vinto e anche giocato una buona partita. Poi una finale è sempre una partita speciale, era molto combattuta, ma alla fine non c'è sensazione migliore di una vittoria collettiva, ovviamente mi sarebbe piaciuto segnare una tripletta, ma alla fine non c'è tempo per questo tipo di personali considerazioni, devi solo vincere e anche io ho pianto per la prima volta dopo tanto tempo perché avevo realizzato il mio sogno più grande."

Haaland-Mbappé, il nuovo Messi-Cristiano?

"Questo è quello che sembrano pensare tutti. Ma attenzione, bisogna sottolineare come Messi e Cristiano abbiano fatto cose pazzesche. Dobbiamo anche ricordarci che le fanno ancora, perché anche se sono diventati più anziani, ovviamente, sono comunque giocatori fantastici." Mi sento un privilegiato nell'aver potuto osservare due campioni straordinari come loro. Ma, tornando alla domanda, non parlo mai di me contro gli altri giocatori, non è il mio modo di essere o di vedere le cose. Mi concentro su me stesso, cerco solo di essere migliore ogni giorno, di continuare a divertirmi in quello che faccio e di essere la migliore versione di me stessa."

La Norvegia e i suoi obiettivi

"Siamo un piccolo Paese di appena 5.5 milioni di abitanti, quindi non è facile. Ma sogno di partecipare a un Europeo o a un Mondiale. Da lì possiamo immaginare di vincere... Non è impossibile, ma ehi... Al momento stiamo lottando principalmente per qualificarci e questo è il mio obiettivo".

Il tuo senso del gol e della posizione

"C'è un elemento di istinto e, ovviamente, un elemento di lavoro. L'istinto è quella convinzione che la palla andrà in un determinato punto, una sorta di sesto senso nascosto nel cervello. Ma a parte questo, devi lavorare molto, già nelle tue qualità personali, e impara a capire i tuoi partner, le loro scelte in base alla loro posizione nell'azione."

La passione per il calcio e l'effetto-Bellingham al Real Madrid

"Guardo molto calcio in televisione. A proposito, ho visto l'incredibile debutto di Jude (Bellingham) al Real Madrid, mi ha fatto davvero molto piacere. Sono appassionato di calcio, mi è sempre piaciuto e si può dire che occupa tutto il mio tempo, sia a livello professionale che nella vita. Mi piace anche colpire un po' la palla in giardino con la mia sorellina."

Il Pallone d'oro 2023

"Credo in me stesso, davvero. So che posso ancora fare molti progressi, sono ancora giovane. Ma sì, penso di avere una possibilità quest'anno."