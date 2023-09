Gudmundsson eguaglia il bisnonno: con la Roma realizzato il secondo gol in A

Si dice che buon sangue non menta. E' sicuramente il caso di Albert Gudmundsson, protagonista del netto successo del Genoa sulla Roma. Il calciatore islandese ha già colpito le big del calcio italiano grazie ai suoi dribbling e le sue giocate, ma al "Marassi" si è superato aprendo le marcature al 5° del primo tempo e dando il via al 4-1 dei rossoblù. Un momento magico per l'attaccante nativo di Reykjavík, che ha realizzato il secondo gol in Serie A dopo la rete realizzata il 6 maggio 2022 contro la Juventus eguagliando così il bisnonno Albert Sigurdur, primo calciatore islandese a vestire la maglia di una squadra italiana. Dopo aver disputato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale alcuni match con i Rangers Glasgow e l'Arsenal, nel 1947 quest'ultimo si trasferì in Francia al Nancy prima di raggiungere il Milan nella stagione 1948-49 con cui realizzò due reti.