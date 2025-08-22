Italia U16, doppio test con l'Inghilterra

Partirà da Roma la stagione della nazionale italiana U16, che debutterà con un doppio confronto amichevole di prestigio contro i coetanei dell'Inghilterra, in programma martedì 26 agosto (ore 18.30, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) allo Stadio delle Tre Fontane e giovedì 28 agosto (ore 10.30) al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti'. Il neotecnico Manuel Pasqual, che nella passata stagione ha ricoperto l'incarico di vice allenatore dell'U18 azzurra, ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domenica 24 agosto (entro le 13) nella Capitale.