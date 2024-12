Gualtieri: "Siamo nella condizione di avere due stadi a Roma"

"Siamo nelle condizioni di avere due stadi nella Capitale". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un'intervista al Messaggero. "Sul progetto della Roma - spiega - siamo nella fase finale, ci sarà una riqualificazione dell'area, che sarà anche più verde. Per quanto riguarda la Lazio, il presidente Lotito ci ha mostrato uno studio di prefattibilità di un'opera oggi in condizioni di degrado come lo stadio Flaminio. Ci è piaciuto, ma siamo in una fase preliminare". Gualtieri nega che nell'area di Pietralata, dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma, sia stato trovato un bosco che potrebbe impedire la realizzazione dell'impianto. "Ovviamente no - risponde - contano le carte e i nostri tecnici hanno fatto un lavoro serio".