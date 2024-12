Gravina: "Maglia azzurra emblema, apparenza e identità"

"Il colore azzurro è dominante e inorgoglisce. La maglia è emblema, identità e appartenenza e ogni volta che una delle nostre nazionali scende in campo si rinnova il rito collettivo che mette insieme milioni di italiani e soprattutto all'estero molti italiani vogliono toccare con mano le loro origini". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, alla presentazione, presso la Farnesina, di 'Sfumature di Azzurro', la mostra organizzata e curata dalla Figc insieme al Museo del Calcio di Coverciano. "Voglio ringraziare Tajani, grande appassionato di calcio ma ministro lungimirante. Un dipartimento dello sport valorizza una dimensione proattiva che abbatte le barriere. Ed è uno strumento per valorizzare il Made in Italy. Quando i calciatori indossano la maglia lo fanno per quello che rappresenta, memoria orgoglio e futuro", ha aggiunto.