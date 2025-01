Gravina: "Figc disponibile per contaminazione con basket, è utile"

"Da parte nostra c'è massima disponibilità. Ringrazio Petrucci per avermi dato questa opportunità. Ho compreso l'importanza di questa sua esigenza mi ha fatto un regalo molto bello, perché è l'occasione e l'opportunità che il mondo del calcio e di basket si aprono per una forma di contaminazione e conoscenza per cogliere delle opportunità e condividere delle fragilità su temi comuni". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento al consiglio della Fip, ospite del presidente Gianni Petrucci rispondendo all'invito del collega della Fip, Gianni Petrucci, nello spiegare come funzioni il settore tecnico Figc. "Il nostro settore tecnico e della Figc lo abbiamo direzionato verso il centro tecnico di Coverciano. E' noto per la formazione altamente specializzata di allenatori, osservatori, match analyst e altre figure, al punto di essere diventata la casa della formazione del calcio. Abbiamo diverse convenzioni, c'è osmosi tra il mondo del calcio e quello accademico e lo facciamo anche con il mondo aziendale, attraverso l'applicazione delle metodologie di formazione del calcio e le aziende e viceversa. Il nostro settore oltre a sviluppare e praticare l'alta formazione tecnica delle metodologie, abbiamo spacchettato alcune formazioni, ci siamo dedicati ai formatori dei ragazzi, dei settori giovanili e arriveremo a riconoscere una certificazione di qualità ai nostri settori giovanili. Abbiamo bisogno della qualità., diventato l'esigenza oggettiva è che ci è arrivata da una domanda forte dal mondo dello sport quella legata alla formazione dei dirigenti", ha aggiunto. "Sono stato in Arabia Saudita e Cina dove c'è una forte domanda di formazione dei dirigenti. Ci hanno chiesto convenzioni non solo per la parte tecnica, ma anche e soprattutto per quella manageriale", ha aggiunto per poi concludere: "E' fondamentale avere una classe dirigente formata e che sappia gestire le dinamiche sportive con tutte le sue perturbazioni, per questo siamo a disposizione per il bene comune dello sport italiano. Pensate che solo noi nel 2024 abbiamo fatto 159 corsi per formare dirigenti ed è uno dei migliori investimenti che si possano fare".