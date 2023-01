Gravina: "Ciò che ha fatto Vialli per la maglia azzurra non verrà mai dimenticato"

CALCIO IN LUTTO

Il presidente della Figc rende omaggio all'ex attaccante: "Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile". Malagò: "Perso campione e uomo tutto d'un pezzo"

Tra i primi a rendere omaggio a Gianluca Vialli, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha nascosto la sua commozione per un addio purtroppo atteso. "Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane", le sue parole.

La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana per ricordare Gianluca Vialli. "Quella foto sul prato di Wembley, quell'abbraccio con il ct Roberto Mancini dopo il gol di Federico Chiesa contro l'Austria negli ottavi di finale dell'Europeo del 2021, sarà una delle immagini di Gianluca Vialli che ci porteremo nel cuore per sempre - si legge sul sito della federazione - Gianluca non ce l'ha fatta, si è spento oggi all'età di 58 anni dopo una lunga malattia, combattuta sempre a testa altissima, con dignità e con tutta la famiglia azzurra a dargli forza in un momento di silenziosa ma enorme sofferenza. Il calcio italiano non piange soltanto il capo delegazione della Nazionale: piange un grande uomo, che prima ancora era stato un grande attaccante e un apprezzato allenatore".

MALAGO': "PERSO UN CAMPIONE E UN UMO TUTTO D'UN PEZZO"

"Lo sport italiano e il calcio in particolare oggi hanno perso un campione ma soprattutto un uomo tutto di un pezzo. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che in questo momento ha assalito tutti noi". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ricorda così in una nota Gianluca Vialli, scomparso oggi all'età di 58 anni. "Quel suo abbraccio a Wembley con Mancini agli Europei dello scorso anno resta un'immagine indelebile dei valori dello sport ispirati dall'olimpismo. Ma proprio per questo c'è un'altra immagine che vorrei ricordare. Quella del 26 febbraio 2006, quando Vialli, assieme ad altri illustri campioni, porto' la bandiera olimpica nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, unico calciatore ad aver avuto questo onore - ha ricordato - A nome dello sport italiano e mio personale sono vicino alla famiglia ricordando le infinite emozioni che ci ha regalato Vialli. Ciao Gianluca!".