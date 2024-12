Gravina, chiuse le indagini per autoriciclaggio: il numero uno della Figc rischia il processo

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, rischia di andare a processo per autoriciclaggio. La notizia arriva direttamente dalla Procura di Roma, dopo che gli inquirenti hanno formalmente proceduto al deposito degli atti e alla chiusura del procedimento d'indagine, avviato nel marzo 2023. Le verifiche dell'autorità giudiziaria sono state avviate dopo un atto di impulso della Procura nazionale antimafia riguardo presunti illeciti emersi dall`inchiesta di Perugia su attività di dossieraggio che chiama in causa, tra gli altri, Pasquale Striano. Solo pochi giorni fa il noto dirigente aveva annunciato l'intenzione di ricandidarsi per la presidenza della Federcalcio: si tratterebbe del terzo mandato.