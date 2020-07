Gravina: "C'è preoccupazione per il prossimo campionato. Siamo in ritardo"

Intervenuto ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento il presidente federale Gabriele Gravina, dopo aver fatto i complimenti alla Juventus (definendola "una realtà al passo con l'Europa"), ha espresso i suoi timori in vista della ripresa del prossimo campionato: "La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questa stagione. Sono molto preoccupato per la prossima: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato. Non è detto che si possa partire il 12 settembre".