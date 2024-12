Gravina: "Bilancio positivo, voto 8,5 sul piano sportivo"

"Considero il bilancio di fine anno particolarmente positivo. Dal punto di vista sportivo, ci sono stati i successi delle Nazionali che hanno portato per la prima volta nella storia un premio importante come il premio Burlaz, riconosciuto a chi ha ottenuto i maggiori successi con l'U17 e l'U19 negli ultimi tre anni. Non lo avevamo mai vinto. Il voto sul piano sportivo è di 8,5 per il risultato delle Nazionali giovanili, e un voto molto alto anche per l'attività economica e gestionale di tutte le altre dimensioni". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell'ultimo Consiglio federale dell'anno. "Da responsabile della federazione non devo valutare solo la Nazionale maggiore, che ha avuto un momento di passaggio. Avevamo bisogno di quell'alert negativo per poter ripartire con maggior entusiasmo. Sotto il profilo della progettualità, credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che la governance è riuscita a centrare quest'anno", tra cui la "valorizzazione di alcune dimensioni quali il coinvolgimento delle scuole, a tutto il percorso legato a socializzazione e inclusione. Sono tutte sfumature di azzurro che hanno un alto contenuto di valori morali ed etici nel nostro mondo", ha aggiunto.