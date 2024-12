Gravina: "Bedin dirigente esperto, saprà essere punto riferimento"

"Mi congratulo con Paolo Bedin per la sua elezione alla presidenza della Lega B - dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha anche ringraziato Mauro Balata per il contributo offerto in Consiglio Federale nei suoi anni di presidenza - è un dirigente esperto e una persona di grande buon senso, sono sicuro che, con l'aiuto di tutte le società, saprà essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e che saprà contribuire alla collaborazione con la Federazione nell'interesse di tutto il movimento".