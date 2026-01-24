Grave lutto per Roberto Baggio: è morta sua madre Matilde

E' scomparsa nella notte Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. A dare l'annuncio questa mattina, attraverso i social, è stato proprio il Pallone d'Oro 1993, che ha pubblicato anche una foto scattata assieme lo scorso Natale. "Cara Mamma - le sue parole intense e toccanti - il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita". Baggio, nato e residente a Caldogno, dove hanno sempre abitato i genitori, è sempre stato molto legato alla famiglia e in queste ore sta ricevendo un'ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo del calcio e dei suoi numerosi tifosi sparsi in tutto il mondo. Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, scomparso il primo agosto 2020, e oltre Roberto, aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.