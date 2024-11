Gran Galà del Calcio AIC: le nomination dell'edizione 2024

Torna il Gran Galà del Calcio AIC: l'edizione 2024 dell’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione. La cerimonia di consegna dei premi si terrà al Superstudio Maxi di Milano lunedì 2 dicembre 2024, intanto sono state svelate in conferenza le shortlist dei premiati: tra questi nomi uscirà l’undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2023-2024, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B.