Gonçalo Ramos saluta il Psg: "Orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club"

Dopo l'arrivo dell'ufficialità da parte del Milan dell'acquisto di Gonçalo Ramos, lo stesso attaccante portoghese ha voluto salutare sui social il Psg e tutti i tifosi parigini che lo hanno sostenuto nelle ultime stagioni all'ombra della Tour Eiffel.



"Oggi si chiude uno dei capitoli più significativi della mia carriera - inizia il post del bomber lusitano -. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che custodirò per sempre. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e diversi altri trofei, condividendo momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questo percorso. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria con noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi vado via, ma lascio un pezzo del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre casa mia e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia". Immediato il like al post del connazionale Rafa Leao, ora al Mondiale proprio con Ramos e al centro di tante voci di mercato.