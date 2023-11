Golden Boy 2023: vince Jude Bellingham. Scalvini miglior italiano Under 21

HEY JUDE

Il centrocampista del Real Madrid classe 2003 succede nell'albo d'oro a Pedri e Gavi

Jude Bellingham è il vincitore del premio Golden Boy 2023. Il calciatore inglese, che ha passato la prima parte dell'anno con il Borussia Dortmund prima di trasferirsi al Real Madrid e dominare i primi mesi coi Blancos è stato indicato come il miglior giocatore under 21 del premio istituito da Tuttosport. La giuria internazionale, costituita da 50 giornalisti delle più prestigiose testate europee, gli ha assegnato 485 dei 500 punti a disposizione.

Nell'albo d'oro l'inglese succede ai due giovani talenti del Barcellona e della nazionale spagnola, Pedri che si aggiudicò il premio nel 2021 e Gavi nella scorsa edizione. Per l'Italia è stato premiato Giorgio Scalvini come migliore giocatore under 21 del nostro Paese. Ecco tutti i premi assegnati:

Premio Giocatore Squadra Golden Boy Jude Bellingham Dortmund-Real Madrid Il più giovane Lamine Yamal Barcellona Miglior italiano U21 Giorgio Scalvini Atalanta Golden Player man Erling Haaland Manchester City Golden Player woman Aitana Bonmati Barcellona Migliore italiana U21 Chiara Beccari Sassuolo Golden Girl Linda Caicedo Real Madrid Best Agent Ali Barat agente di Caicedo Greatest challenge Cristiano Giuntoli Scudetto col Napoli Best manager europeo Edu Gaspar Arsenal Best president europeo Tony Bloom Brighton Golden bou Esports italiano Dani Pitbull Juventus

Golden Boy, l'albo d'oro: tutti i vincitori







































2003 Rafael van der Vaart (Ajax) 1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

BELLINGHAM: "VOGLIO SUPERARE I MIEI LIMITI"

"Voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso fino a questo momento partendo da Birmingham a Dortmund fino a Madrid. Senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo - ha commentato Bellingham al ritiro del premio -. Ultima, ma non meno importante la mia famiglia che mi ha sempre supportato, amato e motivato. Ora con questo prestigioso riconoscimento voglio andare avanti. Voglio superare i miei limiti e spero di poter vincere molti altri trofei".