GOA7 LEAGUE: record di ascolti e vince un ex-Atalanta

Grande successo per la Summer Cup della versione italiana della Kings League di Piqué

© ufficio-stampa 34mila spettatori in diretta su Twitch per la Finale. La GOA7 LEAGUE parte col botto e traccia un solco nel mondo dell’intrattenimento sportivo italiano. Il progetto guidato da Andrea Panciroli (Il Pancio) e Andrea Hakimi (Homyatol) ha fatto il suo esordio nel weekend con il primo torneo di calcio a 7 organizzato dai top creator italiani. Sport, show e spettacolo tra personaggi social, ex-calciatori e giovani emergenti selezionati attraverso i Trials nelle scorse settimane che hanno tenuti incollati alla maratona live su Twitch una media di 15mila spettatori durante le 20 ore di diretta.

8 squadre, due gironi, semifinali secche e la Finalissima vinta dai Red Lock del presidente Il Masseo (Edoardo Magro, streamer da oltre 2 milioni di follower) per 3-1 sui Blancos, grazie alla tripletta dell’MVP del torneo Faisal Abdul Amide Bangal: l’attaccante, fino al 2016 di proprietà dell’Atalanta con cui ha vinto lo scudetto Berretti nel 2013, ha segnato 15 gol in 5 partite, dopo i 19 in Serie D con la maglia dell’Alcione nella stagione appena conclusa. “Il Re del Mozambico” è stato protagonista assoluto insieme ad Antonio Picci, l’altro pro di questa Summer Cup. L’ex-Brescia, passato alla storia dei social per l’intervista cult in cui raccontava che non lo “voleva più nessuno, nemmeno mia madre a casa” ha fatto di tutto: gol da centrocampo, una tripletta e una manita.

© ufficio-stampa

Il format con regole speciali ha premiato l’esordio della GOA7 LEAGUE: carte bonus da utilizzare durante la partita, il tempo di recupero da 3’ dove si gioca con un numero di giocatori in base al lancio di un dado, inferiorità numerica di un uomo per la squadra in vantaggio di tre reti e un minuto di ice bucket (vasca del ghiaccio) per calmare i bollenti spiriti in caso di rissa.

Prossima edizione a settembre, presto nuovi Trials in diverse città italiane per chiunque voglia lanciare la sua candidatura per scendere in campo e l’obiettivo finale di creare un vero e proprio campionato a dodici squadre entro il 2024. La GOA7 LEAGUE è solo all’inizio.