Fa festa anche l'Inter sul palco di Dubai per la 15/a edizione dei Globe Soccer Awards. Piero Ausilio ha vinto infatti il premio di 'miglior direttore sportivo dell'anno'. Tra i candidati per il riconoscimento di 'best sporting director' c'era anche Giovanni Sartori, dirigente del Bologna che nella passata stagione ha centrato la qualificazione in Champions League.