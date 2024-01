Globe Soccer Awards 2023: Haaland, Guardiola e City miglior giocatore, tecnico e squadra

GLOBE SOCCER AWARDS

Premiati anche Bellingham, CR7, Ederson, Rodri e Jorge Mendes

© twitter Manchester City pigliatutto ai Globe Soccer Awards 2023 di Dubai. Erling Haaland si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore dell'anno, mentre Pep Guardiola è stato eletto miglior allenatore del 2023. Il tecnico del Manchester City, nominata miglior squadra dell'anno, ha battuto la concorrenza, tra gli altri, dell'allenatore del ct dell'Argentina Lionel Scaloni, del ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, dell'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti e dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Il premio di miglior talento emergente dell'anno invece è andato a Jude Bellingham.

Oltre alla stella del Real Madrid sono stati premiati anche Cristiano Ronaldo per il "Maradona Award" come miglior marcatore dell'anno, avendo segnato 54 gol in 59 partite nell'anno solare 2023; Jorge Mendes come miglior agente dell'anno; Ederson e Rodri del Manchester City rispettivamente come miglior portiere e miglior centrocampista dell'anno, Cristiano Giuntoli miglior direttore sportivo dell'anno e Aitana Bonmatì come migliore giocatrice del 2023.

John Terry ha ricevuto un premio alla carriera. Toccante il momento della consegna con l'ex capitano del Chelsea che ha voluto dedicare il premio a Gianluca Vialli suo allenatore proprio con i 'Blues'.

HAALAND: "SPERO DI TORNARE PRESTO, SONO STUFO DI NON GIOCARE"

Dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore del 2023, Haaland si è presentato sul palco per ringraziare e dire qualche parola. "Il gruppo del Manchester City è fantastico, ci sono persone straordinarie e un allenatore che non è male - ha dichiarato l'attaccante -. Il supporto che riceviamo noi giocatori dai dirigenti è davvero fenomenale. Sono felice di stare in questo club". "Ho ancora la musica della Champions League sul telefono, è una competizione che amo - ha aggiunto -. E' stato un grande sogno quando l'abbiamo vinta, un'emozione fantastica". "Spero di tornare presto in campo, mi sono stufato di non giocare"., ha concluso il bomber del City da circa un mese indisponibile a causa di un infortunio al piede rimediato nella sfida contro l'Astom Villa dello scorso dicembre.