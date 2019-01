Globe Soccer Awards 2018, trionfa Ronaldo: "Sogno di vincere con la Juve" CR7 si aggiudica il premio per la terza volta di fila, prendendosi una piccola rivincita su Modric. Suo anche il gol più bello dell'anno: la rovesciata contro la Juve Facebook

03/01/2019

E' Cristiano Ronaldo il grande protagonista dei Globe Soccer Awards 2018. Dopo le delusioni del "Fifa The Best" e del "Pallone d'Oro", CR7 è stato eletto miglior giocatore dell'anno a Dubai. Un riconoscimento molto apprezzato dal portoghese, premiato anche per il miglior gol del 2018 per la splendida rete allo Stadium in rovesciata). "E' un onore ricevere questo titolo - ha dichiarato dal palco -. E' stato un anno dififcile, in cui ho vinto tanti trofei". "Il 2018 è passato e ora sogno di vincere il più possibile con la Juve", ha aggiunto CR7.

CR7 E LA ROVESCIATA ALLA JUVE Il gol in rovesciata alla Juve di Cristiano Ronaldo è la rete dell'anno dei Globe Soccer Awards 2018. Una rete indimenticabile, che i tifosi bianconeri omaggiarono con una standing ovation memorabile allo Stadium e che tutto il mondo ha visto e rivisto, apprezzando tecnica e forza fisica del gesto. "Buon anno a tutti, ora siamo nel 2019 è un nuovo anno quindi il 2018 è il passato - ha commentato CR7 -. Ho iniziato molto bene con questo fantastico premio e con quel gol bellissimo che purtroppo ho segnato alla mia squadra attuale quindi non sono totalmente felice. E' stato il più bello della mia carriera". "Ringrazio i fan che hanno votato per me - ha aggiunto -. Obiettivi? L'obiettivo credo sia continuare a fare gol, tutti sanno quanto è difficile segnare". "Ho segnato quasi 700 gol nella mia carriera e credo che questo sia il più bello che ho realizzato", ha concluso.

CAPELLO: "INDIMENTICABILE IL 4-0 AL BARCELLONA" Fabio Capello ha vinto il premio alla carriera riservato agli allenatori dei Globe Soccer Awards. Un riconoscimento che il tecnico ha accolto con grande entusiasmo, ringraziando prima di tutto i club in cui ha lavorato. "Ringrazio tutte le squadre che hanno avuto fiducia in me", ha dichiarato Don Fabio, ricordando i tanti successi ottenuti da giocatore e da allenatore. "Se dovessi scegliere il momento più bello della mia carriera, direi quando con il Milan ho battuto il Barcellona 4-0 ad Atene in finale di Coppa Campioni - ha ricordato -. Tutti dicevano che era impossibile battere quel Barça e noi lo battemmo 'soltanto' 4-0".

PARATICI MIGLIOR DS Fabio Paratici è stato premiato come miglior direttore sportivo del 2018 ai Globe Soccer Awards di Dubai. "E' un onore ricevere questo premio, devo prima di tutto ringraziare il mio club e il mio staff. La Juve è un grande società e io do sempre il massimo", ha detto Paratici dal palco. "La Juve vive uno sei suoi momenti migliori, abbiamo vinto tanto negli ultimi anni e ora abbiamo una squadra ancora piu' competitiva con Ronaldo. Dobbiamo proseguire su questa strada", ha aggiunto.

