Gli Oasis con un salmone in mano: il Bodø/Glimt si burla della Lazio dopo l'eliminazione in Europa League

Il Bodø/Glimt è la prima squadra norvegese della storia a raggiungere una semifinale in una coppa europea e, per celebrare il successo, la squadra scandinava ha scomodato alcuni big della musica mondiale. Complice la coreografia realizzata dalla Lazio nel ritorno dei quarti di finale, il Bodø/Glimt ha deciso di pubblicare sui social una foto realizzata con l'Intelligenza Artificiale in cui vengono ritratti gli Oasis con in mano un salmone. Un modo per farsi burla dei capitolini, eliminati ai rigori.