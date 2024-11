GLI AZZURRI SCENDONO IN CAMPO PER LA RICERCA CON FONDAZIONE AIRC

Il fischio di inizio di 'Un Gol per la Ricerca' è stato dato giovedì 7 novembre, in occasione del primo anticipo della dodicesima giornata di campionato. La staffetta della ricerca è proseguita via via su tutti i campi della Serie A Enilive per arrivare fino alla sfida di Nations League Italia-Francia. Calciatori, allenatori e arbitri hanno invitato tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca facendo tanti gol per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521.