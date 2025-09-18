Giuseppe Rossi attacca Luis Suarez: "I suoi atteggiamenti sono una schifezza"

Giuseppe Rossi colpisce duro, più di quando in campo puntava gli avversari e cercava di centrare la porta. L'obiettivo dell'ex attaccante del Manchester United è il collega Luis Suarez, criticato per i suoi atteggiamenti in campo durante un'intervista rilasciata a Boyle Sports: "Luis Suarez è stato stupido. Quel ragazzo è un grande attaccante, uno dei migliori finalizzatori del nostro sport degli ultimi 20 anni. Adoro guardarlo giocare, ma ha dei comportamenti che sono una schifezza. Non mi interessa chi sei. Non mi interessa cosa hai fatto in passato. In campo, non mi interessano queste cose".