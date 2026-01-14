Logo SportMediaset

Inter, Esposito: "Aspettavo da tanto questo gol"

14 Gen 2026 - 23:13

"Questo gol, il primo a San Siro in campionato, lo aspettavo da tanto e finalmente arrivato, il duro lavoro ripaga sempre. Sono contentissimo perché lo aspettavo davvero tanto. Manca quello in Champions a San Siro ma stasera mi accontento di quello che è successo oggi". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, intervistato da Dazn dopo aver segnato la rete decisiva nella sfida contro il Lecce. "Sono contento dell'abbraccio del mister, dopo la mischia l'ho visto, era successo anche in primavera. Il nostro legame è di poche parole, ma tanto affetto, siamo cresciuti insieme lui da mister e io da giocatore. Il primo posto carica o spavento? Sicuramente carica, non può certo spaventarti il tuo obiettivo, quello che vogliono tutti. Vogliamo stare lì".

Allegri tedoforo a borgomanero

