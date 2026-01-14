Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la prestazione ma ora servono risultati"

"Capita spesso che facciamo ottime prestazioni ma l'episodio ti gira contro. Abbiamo fatto veramente molto bene. Ci stava abbassarsi un po' nel secondo tempo, guardate i loro cambi e i campioni che possono inserire. Peccato, abbiamo preso un gol che ci siamo fatti un po' da noi, siamo stati ingenui. Ci teniamo la prestazione ma ora servono i risultati". Lo ha detto il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, intervistato da Dazn dopo il ko contro l'Inter. "Contro queste squadre se gli ridai sempre la palla, prima o poi creano qualcosa. Volevamo costruire da dietro, poi siamo calati a livello qualitativo. Mi aspettavo un secondo tempo di sofferenza. Avrei voluto una migliore gestione della palla nella parte centrale del secondo tempo. Mi dispiace per oggi, dobbiamo credere di poterci giocare le partite con tutti con questa organizzazione e compattezza".