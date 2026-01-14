Logo SportMediaset

Calcio

Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund

14 Gen 2026 - 23:10

Il Bayern Monaco supera anche l'ostacolo Colonia: 3-1 con le reti di Gnabry al 5' di recupero del primo tempo, di Kim al 71' e del gioiellino Lennart Karl all'84'. La squadra di Vincent Kompany torna così a +11 rispetto al Borussia Dortmund. 

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:38
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

02:10
DICH SOTTIL POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH EDL

Lecce, Sottil: "Peccato per il gol nei minuti finali. C'è un po' di amarezza"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo a borgomanero

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

23:24
Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la prestazione ma ora servono risultati"
23:13
Inter, Esposito: "Aspettavo da tanto questo gol"
23:10
Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund
23:09
Inter, Carlos Augusto: "Primo tempo complicato, ma non si può vincere sempre 5-0"
21:30
Parma, Cuesta: "Col Napoli ho visto prestazione di alto livello"