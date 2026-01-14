Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund
14 Gen 2026 - 23:10
Il Bayern Monaco supera anche l'ostacolo Colonia: 3-1 con le reti di Gnabry al 5' di recupero del primo tempo, di Kim al 71' e del gioiellino Lennart Karl all'84'. La squadra di Vincent Kompany torna così a +11 rispetto al Borussia Dortmund.
