Giuseppe Rossi, 22/3 'Pepito Day': "A Firenze mia seconda casa"

"Firenze è la mia seconda casa. Ho giocato per 3 anni con la Fiorentina ma sono stati 3 anni bellissimi. Per questo ho deciso di celebrare qui il 22 marzo, alle 18, allo stadio Artemio Franchi, il 'Pepito Day', con tanti vecchi compagni di squadra e tante sorprese". Lo ha detto l'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale Giuseppe Rossi, oggi a Firenze, nel corso della conferenza stampa per presentare l'evento a lui dedicato, il "Pepito Day", organizzato da Oltre Consulting in collaborazione con l'Acf Fiorentina e il sostegno della Regione Toscana e di Toscana Sportiva. Tra i ricordi più belli impressi nella memoria di Rossi e di tutto il popolo viola, la tripletta contro la Juventus che fu determinante per il 4 a 2 finale a favore della Fiorentina. "La tripletta alla Juve? Una partita straordinaria, emozioni uniche, ormai è storia", ha commentato Rossi.