GIULIANI E L'ITALIA MONDIALE: "NON METTIAMOCI LIMITI"

22/06/2019

"Siamo arrivate fin qui, è un peccato mettersi ora dei freni. Continuiamo a sognare, nessuno si aspettava questi risultati e tutto quello che viene da adesso in poi è qualcosa di guadagnato": così Laura Giuliani, portiere delle Nazionale femminile allenata da Milena Bertolini dal ritiro di Montpellier in vista dell'ottavo di finale dei Mondiali che martedì vedrà le azzurre affrontare la Cina. La numero uno azzurra ha riscosso grandi consensi, dimostrando di essere tra i migliori portieri del torneo. Uno dei temi più discussi in questi giorni riguarda le dimensioni del campo e delle porte. C'è chi sostiene che un terreno di gioco ridotto e una porta meno alta permetterebbero alle calciatrici di esprimersi al meglio: "Le porte devono rimanere uguali - è il pensiero dell'azzurra - sono dell'idea che niente vada cambiato. Se sei posizionata bene riesci ad arrivare su palloni che un portiere uomo riesce a prendere anche se ha una posizione di partenza errata perché ha una struttura fisica e un'esplosività diversa rispetto a una donna".