Giudice Sportivo Serie A, 5 squalificati per un turno

In riferimento alle partite dell'ultimo turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata cinque giocatori tra cui Mattia De Sciglio (Empoli) con una ammenda di 5mila euro "per avere, al 44' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto a voce alta una critica irrispettosa al Di-rettore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva con un pugno sulla parte superiore della panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno anche per Saul Coco (Torino), Dodò (Fiorentina), Marten de Roon (Atalanta), Daniel Maldini (Monza). Per quanto riguarda gli allenatori: 1 turno per Lino Filipe Neves (Torino), Marco Piccioni (Empoli). Multe di 10mila euro per la Fiorentina e il Milan, 3mila per Cagliari e Lecce, 2mila per il Bologna, 1,5mila per il Torino.