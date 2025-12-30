Logo SportMediaset

Calcio

Giudice Sportivo Serie A: 2 turni di stop a Di Francesco

30 Dic 2025 - 16:07
© italyphotopress

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata un solo giocatore: Diego Carlos del Como. Per quanto riguarda gli allenatori, due le giornate di squalifiche inflitte ad Eusebio Di Francesco "per avere, al 23' del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale". Per quanto riguarda le società multa di 10mila euro per il Milan, 8mila per il Lecce, 7mila per la Lazio, 5mila per la Fiorentina, 2mila per il Bologna, 1,5mila per l'Atalanta. 

