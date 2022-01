Giudice sportivo: Bologna-Inter si deve giocare, niente 0-3 a tavolino

LA DECISIONE

La gara si dovrà giocare. Rinviata al 31 gennaio invece la decisione su Atalanta-Torino, Venezia-Salernitana e Fiorentina-Udinese

Nessuna sanzione al Bologna per la mancata disputa della partita contro l'Inter del 6 gennaio, l'incontro andrà giocato e sarà la Lega di Serie A a stabilire la nuova data. E' questa la decisione presa dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha invece rinviato - entro il 31 gennaio - la decisione sulla mancata disputa di altre tre partite della prima giornata di ritorno, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Getty Images

Per quanto riguarda Bologna-Inter, dunque, il Giudice Sportivo ha deciso di non assegnare la vittoria ai nerazzurri a tavolino, ma di rinviare la gara a data da destinarsi. Nel dettaglio, secondo Mastrandrea, "il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna" (che aveva messo in quarantena la squadra dopo i casi di positivita' al Covid di alcuni giocatori, ndr), puo' "validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalita' dell'esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per se' prevedibile, in alcun modo - soprattutto - sollecitata dalla stessa societa' Bologna, che si e' limitata a comunicare il susseguirsi di casi di positivita' tra i propri tesserati attenendosi per il resto, per quanto e' dato conoscere, ai Protocolli federali validati dall'Autorita' sanitaria.

Nessun addebito dunque, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, puo' essere imputato alla societa' bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL (al momento) valido ed efficace, e di tale situazione sembra aver tenuto conto anche la Lega di Serie A che, viste anche le istanze di rinvio dell'incontro Cagliari-Bologna formulate in due occasioni dalla medesima societa' bolognese, ha disposto l'effettuarsi della predetta gara in data successiva al 9 gennaio 2022, data finale di efficacia minima del provvedimento dell'Azienda sanitaria".

La Lega Serie A aveva vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania avevano dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorita' , per Udinese, Torino e Salernitana, il TAR dell'Emilia, invece, aveva confermato la quarantena per il Bologna.

PRONTO IL RICORDO DELL'INTER

Dopo il comunicato del Giudice Sportivo, l'Inter ha fatto sapere di voler impugnare il provvedimento e presentare ricorso contro la decisione di far giocare il match col Bologna. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri non avrebbero potuto vedere le carte e vorrebbero capire perché questa decisione del Giudice Sportivo sia diversa da alcune precedenti, come nel caso di Udinese-Salernitana.