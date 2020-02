Giudice Sportivo, Juventus-Fiorentina: multe per Antognoni, Pradè e Barone

JUVENTUS-FIORENTINA

Non solo la polemica Commisso-Nedved, il post Juventus-Fiorentina porta conseguenze anche per Giancarlo Antognoni, Daniele Pradè e Joe Barone, protagonisti di frasi offensive verso l'arbitro Pasqua. Il Giudice Sportivo ha infatti diffidato i tre dirigenti viola, comminando anche tre multe di diversa entità: sanzione di 25mila euro per il club manager, di 20mila euro per il direttore sportivo e di 10mila per il braccio destro di Commisso

Multa di 25mila euro per Antognoni per avere "al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all'arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell'esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest'ultimo un'espressione irriguardosa". Multa di 20mila euro per Pradè per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa". Infine multa di 10mila euro a Barone "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive".

LA FIORENTINA FARA' RICORSO

La Fiorentina presenterà ricorso contro le multe comminate dal giudice sportivo ai dirigenti Joe Barone (10.000 euro), a Daniele Pradé (20.000 euro) e Giancarlo Antognoni (25.000 euro) dopo l'infuocato dopo-partita con la Juventus. Ad annunciarlo lo stesso direttore generale viola Barone a margine della conferenza stampa sulla conclusione del mercato invernale. "Non penso di essere stato irriguardoso nei confronti dell'arbitro di domenica scorsa - è stato invece il commento del ds Pradé - e comunque non vogliamo alimentare ulteriori polemiche, anche perché non intendiamo distogliere l'attenzione sulla Fiorentina e sulla stagione in essere".

GLI ALTRI SQUALIFICATI

Un turno di squalifica per Sofyan Amrabat (Verona), Valon Behrami (Genoa), Lorenzo Pellegrini (Roma), Alessandro Bastoni (Inter), Luca Cigarini (Cagliari), Marten De Roon (Atalanta), Eljif Elmas (Napoli), Andrea Poli (Bologna), Cristian Romero (Genoa), Ernesto Torregrossa (Brescia). Per quanto riguarda le ammende, multa di 10mila euro alla Sampdoria, di 8mila euro all'Atalanta, di 4mila euro al Brescia e di 3mila euro a Juventus e Sampdoria.